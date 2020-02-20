II Всероссийский форум PR-продвижения первых лиц «The CEO's PR 2020. Как управлять репутацией первого лица?» состоится 28 февраля 2020 года в Москве.

Гости вместе с ведущими практиками России разработают успешную стратегию по созданию публичного образа первого лица компании.

Ключевые вопросы форума:

  • Какой подход к продвижению первого лица наиболее эффективен?
  • Как управлять репутацией компании через имидж первого лица?
  • Как сделать из СЕО хорошего спикера?
  • Как реагировать на негативные инфоповоды и вбросы и отвести личный кризис СЕО от компании?
  • Как не допустить влияния негатива к СЕО на репутацию компании?

Среди спикеров:

  • директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Ozon Мария Заикина;
  • начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северстали» Владимир Залужский;
  • руководитель пресс-службы «РЖД Логистика» Екатерина Годлевская;
  • вице-президент, начальник управления коммуникаций, пресс-секретарь президента правления банка «Открытие» Анна Кантер.

Подробнее о мероприятии на сайте.