II Всероссийский форум PR-продвижения первых лиц «The CEO's PR 2020. Как управлять репутацией первого лица?» состоится 28 февраля 2020 года в Москве.
Гости вместе с ведущими практиками России разработают успешную стратегию по созданию публичного образа первого лица компании.
Ключевые вопросы форума:
- Какой подход к продвижению первого лица наиболее эффективен?
- Как управлять репутацией компании через имидж первого лица?
- Как сделать из СЕО хорошего спикера?
- Как реагировать на негативные инфоповоды и вбросы и отвести личный кризис СЕО от компании?
- Как не допустить влияния негатива к СЕО на репутацию компании?
Среди спикеров:
- директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Ozon Мария Заикина;
- начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северстали» Владимир Залужский;
- руководитель пресс-службы «РЖД Логистика» Екатерина Годлевская;
- вице-президент, начальник управления коммуникаций, пресс-секретарь президента правления банка «Открытие» Анна Кантер.
Подробнее о мероприятии на сайте.