Фонд «Сколково» и банк ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, что позволит банку ускорить внедрение инноваций. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фонда.

«Фонд «Сколково» и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в области информационных технологий. Основная цель сотрудничества — ускорение интеграции инновационных разработок российских компаний и банковских продуктов ВТБ», — говорится в сообщении.

В фонде добавили, что подписанный меморандум о сотрудничестве даст возможность ВТБ стать частью инновационной экосистемы «Сколково». Например, получать экспертную поддержку и в результате быструю экономическую отдачу в таких технологических направлениях, как большие данные и алгоритмы их обработки, технологии цифровой безопасности, новые системы повышения эффективности производственных и бизнес-систем.

«ВТБ одним из первых среди банков начал внедрять инновационные разработки резидентов «Сколково». На сегодняшний день контракты с ВТБ заключили уже более 20 сколковских стартапов. В рамках очередного этапа сотрудничества мы планируем запуск совместных программ и мероприятий, направленных на поиск и внедрение новых инновационных решений для цифровой трансформации банка», — сказал вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково» Константин Паршин.