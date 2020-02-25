Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами, пишут «Известия» . О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме рассказали в нескольких кредитных организациях. Так, экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера.

В Сбербанке уточнили, что благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через 10 минут. Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде (не считая мобильного приложения), добавили в банке. В ВТБ уверяют, что все 1,5 тыс. офисов перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги — 1,5 млрд рублей к 2022 году. В Альфа-Банке планируется создать к концу 2021 года полностью безбумажный банк. На данный момент непреодолимое препятствие к абсолютному переводу контрактации с клиентами в «цифру» — требования ЦБ, который в ряде ситуаций требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции, пояснил руководитель по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Молоканов.

По мнению экспертов, главная угроза — это одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился. Электронная форма способствует подписанию документов «не глядя», как лицензионные соглашения или разного рода условия использования в мобильных приложениях. С внедрением биометрии безбумажные технологии будут развиваться еще активнее, логично, что документооборот переводится в электронный вид, полагают эксперты. Также для банков безбумажный документооборот способствует снижению расходов, связанных с обработкой, логистикой и хранением документов. Экономия на обслуживании может составить как 20—30%, так и 50% и даже 90%, считают эксперты.

По мнению ЦБ, в целом цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон — это повышающее риск обстоятельство, оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов, отметили в пресс-службе регулятора. Банки должны доводить до потребителей информацию о предоставляемой финансовой услуге и ее основных характеристиках, причем делать это доступно и понятно, подчеркнули в ЦБ. Особое внимание финансовым организациям следует обратить на восприятие информации такими группами клиентов, как, например, пожилые граждане или люди с инвалидностью.