Мосгорсуд подтвердил законность продления до 25 марта срока ареста экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова по делу о хищении 4 млрд рублей.

«Постановление Басманного районного суда о продлении в отношении Абызова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявила судья.

Также суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора бизнес-группы «Ру-Ком» Николая Степанова и председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова.

Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлен до 25 июля Предыдущий срок следствия истек в декабре 2019 года.

Экс-министру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»; «Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2011—2014 годах Абызов похитил 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.