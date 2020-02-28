Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».



«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений, — сказала она. — Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров».

Ломидзе отметила, что эта сумма не учитывает события, происходящие сейчас на итальянском направлении.

Продажи туров в Китай были приостановлены после соответствующей рекомендации Ростуризма 24 января. 27 февраля ведомство рекомендовало прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах.



Сообщения в СМИ о распространении нового коронавируса за пределами Китая и приостановка российскими туроператорами реализации туров в КНР, Италию, Иран и Южную Корею привели к тому, что продажи путевок у 60% турагентств полностью остановились, отмечают в АТОР.



«У 60% турагентов нет продаж», — говорится в сообщении АТОР.



Падение продаж на 70—80% зафиксировали 23% опрошенных, на 50—60% упали продажи у 12% респондентов. У остальных продажи сократились в диапазоне от 5% до 40%. При этом менее 1% опрошенных, напротив, фиксируют рост продаж.