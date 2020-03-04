Прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Много вопросов поступило в связи с коронавирусом, поэтому хотелось бы сказать следующее: прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточна стабильная, но при этом требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — сказала Юдаева. Она добавила, что ЦБ в первую очередь заботится о том, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики.

При этом первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор при необходимости готов задействовать все необходимые инструменты для поддержания финансовой стабильности. При принятии решения по ключевой ставке регулятор будет, как и всегда, оценивать баланс рисков для экономики и инфляции, а также ориентироваться на новые сценарии развития российской экономики.

Кудрин признал риски для российской экономики из-за коронавируса Прогноз по росту ВВП в последующие годы пока не пересматривался.

«Что касается денежно-кредитной политики, то что мы сейчас видим, исходя из данных. Во-первых, пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски, правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания», — отметила Юдаева.

«Мы также будем следить за развитием ситуации в мировой экономике, на финансовых рынках. В частности, за ситуацией с глобальными процентными ставками и премиями за риск. И при принятии решения по ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции», — добавила она.