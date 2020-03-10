Состояние десяти самых богатых миллиардеров мира в «черный понедельник», как его уже окрестили аналитики, сократилось в совокупности почти на 38 млрд долларов, подсчитал журнал Forbes .

Это связано с распродажами на мировых фондовых рынках, в рамках которых индекс США Dow Jones пережил самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%.

Сильнее всего сократилось состояние президента группы компаний LVMH Бернара Арно, который за день потерял 6 млрд долларов. На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос — его капитал уменьшился за день на 5,6 млрд долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 млрд долларов.

Состояние мексиканского миллиардера Карлоса Слима уменьшилось за день чуть меньше чем на 5 млрд долларов, а основатель и глава Facebook Марк Цукерберг потерял в понедельник 4,2 млрд.

Основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега за день потерял 2,8 млрд долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс — 3,8 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж — 3,3 млрд. Состояние основателя Oracle Ларри Эллисона уменьшилось на 1,8 млрд долларов.

Единственный миллиардер из топ-10, об изменении состояния которого неизвестно, — Майкл Блумберг. Основа его капитала — частная компания Bloomberg LP, акции которой не торгуются на рынке. По последним данным Forbes, его капитал составлял 56,1 млрд долларов.