Минфин не считает, что экономика России близка к рецессии, повода для пессимизма нет, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) объявило о возможном приближении финансового кризиса.

«Нет. Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм», — заявил он.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП падает. Последний раз Россия входила в рецессию в 2014—2015 годах, она завершилась в 2016 году.



«Мы будем делать все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП, в первую очередь за счет стимулирования внутренней экономики», — сказал Силуанов.

АКРА: финансовая система России приблизилась к состоянию кризиса Индекс ACRA FSI достиг отметки 3,1 пункта при границе перехода системы в состояние кризиса в 2,5 пункта.



По оценке Росстата, в прошлом году рост ВВП составил 1,3%. Текущий прогноз правительства на 2020 год — 1,9%.

«Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики», — пояснил министр.

О ситуации на фондовых валютных рынках высказался президент Владимир Путин. На встрече с российскими инвесторами он заявил, что процессы подобного рода создают дополнительные возможности. При этом глава государства подчеркнул, что Россия пройдет «турбулентный период» спокойно и достойно, а правительство и Центральный банк должны будут минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе.

По его словам, ключевые отрасли имеют хорошие шансы выйти из сложившейся ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей серьезной конкурентной борьбе.

В понедельник нефтяные котировки и курсы валют резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+, однако во вторник и среду мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться, их рост уже превышает 3%.