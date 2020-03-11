Новым вице-президентом Ассоциации банков России назначен Константин Артюх. На этом посту он будет курировать правовые вопросы, в том числе взаимодействие Ассоциации с Банком России, Государственной думой, федеральными министерствами и ведомствами в целях совершенствования законодательно-нормативной базы деятельности кредитных организаций и других участников финрынка, говорится в релизе организации.

Константин Артюх имеет более чем 15-летний опыт работы в гражданском, корпоративном, финансовом и банковском праве. Он окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН), изучал гражданское и торговое право в Университете Валенсии (Испания), а также получил степень МВА в Школе бизнеса Бут Университета Чикаго (США).

Артюх занимал руководящие посты в банке «ДельтаКредит» и Росбанке. В 2018 году он возглавлял комитет по банковскому законодательству Ассоциации банков России, в частности принимал участие в разработке действующих законов об ипотечном кредитовании, о банках и банковской деятельности, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.