Нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2020 года были менее активны на рынке российских облигаций федерального займа относительно прошлых стрессовых эпизодов: в период с 20 по 28 февраля их нетто-продажи на вторичном биржевом рынке составили 27,5 млрд рублей, за февраль в целом — 8 млрд, что заметно ниже их нетто-продаж в апреле и августе 2018 года. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» за февраль 2020 года, опубликованном на сайте Центробанка.

Как уточняется, в начале марта данная группа участников продолжила продажу ОФЗ на сумму 9,5 млрд рублей.

Вместе с тем, в отличие от прошлых стрессовых периодов, основным источником повышенных нетто-продаж на рынке ОФЗ стали операции локальных участников. Нетто-продажи российских некредитных финансовых организаций (НФО) за период с 20 по 28 февраля составили 35,6 млрд рублей, за февраль в целом — 39 млрд, превысив по объему нетто-продажи нерезидентов и дочерних иностранных банков. В начале марта НФО также продали ОФЗ на 7,5 млрд рублей.

«Таким образом, в текущий период волатильности наибольший вклад в рост доходности на рынке ОФЗ внесли локальные, а не иностранные участники. Кривая доходностей ОФЗ сдвинулась вверх и по итогам 10 марта приблизилась к значениям досанкционного уровня апреля 2018 года», — указано в обзоре.

«Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ в отчетный период выросла на 0,9 процентного пункта и составляет 34,1%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 185 млрд рублей (в январе — 140 млрд рублей). В начале марта доля не изменилась», — отмечают в ЦБ.

Между тем сам НРД сообщил в среду, что «доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в НРД за период с 6 марта по 10 марта 2020 года выросла на 0,14 п. п. С начала 2020 года этот показатель вырос на 2,54 п. п. и составляет 33,75%».



В обзоре ЦБ в числе прочего сообщается, что на рынке корпоративных облигаций основной категорией продавцов в целом в феврале 2020 года стали системно значимые кредитные организации, а также нерезиденты и дочерние иностранные банки. Нетто-продажи системных банков составили 45 млрд рублей, наблюдались также чистые продажи на бирже со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций в размере 7,2 млрд рублей. При этом прочие кредитные организации и НФО осуществляли покупки корпоративных облигаций (31 млрд и 21 млрд рублей соответственно).