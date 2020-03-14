Глава Минюста РФ Константин Чуйченко считает необходимым внедрить механизм предварительной проверки имущественного положения должников еще до возбуждения исполнительного производства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с такой инициативой министр выступил на коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«Это позволит исключить принудительное исполнение судебных решений, например, в отношении должников-пенсионеров. Нужно ввести в действующее законодательство дополнительные меры защиты прав незащищенных категорий граждан», — приводит Минюст слова министра.