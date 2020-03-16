Федеральная резервная система США (ФРС), снизив ключевую ставку до 0—0,25% с 16 марта, поддерживает экономику своей страны и дает сигнал мировой экономике. Такое мнение высказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем Twitter-аккаунте.

«ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача предотвратить мировую рецессию», — написал он.

Ранее ФРС США на внеплановом заседании приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%. ФРС также сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».