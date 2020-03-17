Правительство России не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году, а Минфин при необходимости окажет поддержку субъектам РФ для балансировки региональных бюджетов, говорится в сообщении Центробанка.

«Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерство финансов в режиме реального времени будет осуществлять мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка», — отмечается в документе.



Кабмин и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. «Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования. Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в области здравоохранения является оперативный штаб под руководством Голиковой Татьяны Алексеевны», — отмечается в документе.