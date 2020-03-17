Сбербанк сохранит прибыльность и при самом стрессовом сценарии, заявил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.

Наихудшим вариантом развития событий в банке считают доллар по 100 рублей и снижение цен на нефть до 20 долларов за баррель.

Греф рассказал, что банк промоделировал все возможные сценарии кризиса и все последствия для группы.

«В достаточно жестком сценарии, когда макроэкономический шок будет продолжаться в течение года, когда карантины приведут к разрыву цепочек поставок производств, мы прогнозируем давление на достаточность капитала, но не прогнозируем ни в одном варианте регуляторные ограничения, более того, во всех вариантах банк сохраняет прибыльность», — отметил он.

По словам главы Сбербанка, рассматривался даже сценарий падения цен на нефть до уровня 20 долларов и роста курса доллара до 100 рублей.

«Более худшего сценария мы пока не придумали», — отметил Герман Греф. Он подчеркнул, что и в этом сценарии банк «спокойно проходит кризис». Греф добавил, что пока полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику невозможно, однако «кризис оказался значительно более глубоким, чем его изначально себе представляли». «Мы пока оптимистичны. Я думаю, что такая паническая волна в ближайшие недели должна закончиться. Как будет развиваться ситуация дальше, я думаю, можно будет оценить к середине апреля», — сказал глава Сбербанка.

Греф допустил, что проблемы могут возникнуть у нефтяной, туристической отрасли и сектора перевозок. Однако, по его словам, к осени ситуация должна выровняться.