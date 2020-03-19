Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, которые провели исследование по просьбе «Известий» . Однако есть риск потратить сэкономленные средства на запасы продуктов и импульсивный онлайн-шопинг, предупреждают эксперты.

При расчетах аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за III квартал 2019 года (последние доступные данные). За основу в исследовании взята ситуация добровольного «карантина», когда человек работает из дома и проводит большую часть досуга в квартире: не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны, не посещает развлекательные и культурные мероприятия. Чтобы подсчитать потенциальную экономию, соответствующие траты были исключены из общих ежемесячных расходов.

Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. Этот показатель складывается из 15,5% сбереженных доходов за транспортные услуги, 10,1% высвобождается благодаря отсутствию трат на отдых и культурные мероприятия, еще 3,6% — это отказ от походов в кафе и рестораны. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составляет 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Однако в зависимости от региона показатели сильно разнятся. Больше всего смогут сэкономить жители Архангельской области, показало исследование. Здесь пребывание дома позволило бы снизить расходы на 46,1%, или примерно на 12,5 тыс. рублей в месяц. Второе место у Москвы — 45,1%, или 17,8 тыс. рублей. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (входит в состав Архангельской области, данные по округу считались отдельно) — 35,7%, или 12,9 тыс. рублей.

Жители еще пяти регионов могли бы снизить расходы на треть и более. Для граждан 52 регионов самоизоляционная экономия меньше, но превышает 20%.

Меньше всего могли бы снизить свои расходы жители Чукотки (на 10,7%, или 2,3 тыс. рублей), Смоленской области (на 11,9%, или 1,8 тыс. рублей) и Северной Осетии (на 12,8%, или 1,7 тыс. рублей).

Розничные торговцы рассказали, на какое время хватит продуктовых запасов в магазинах В настоящий момент ретейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию.

В теории исключение расходов на дорогу, питание и досуг вне дома приводит к существенной экономии личного бюджета для отдельно взятого человека, способного работать удаленно, подытожила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова. «Однако следует учитывать, что при длительном режиме «все по домам» произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Отдельный сотрудник, которого перевели на работу из дома, возможно, и сэкономит в краткосрочной перспективе, однако через какое-то время он может столкнуться с тем, что рост цен на потребляемые им товары существенно ускорился. Если вкратце, сэкономить россияне смогут в моменте, но не стратегически», — заключает специалист.

Более того, часть сбереженных средств может быть тут же потрачена на запасы еды и других товаров, предупреждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Еда, купленная на две недели вперед, нередко может быть съедена за три дня. Тогда расходы растут примерно на 400%, вместо того чтобы уменьшаться», — пояснил он.

В целом же самоизоляция значительно не изменит потребительские стратегии. И те, кто привык экономить, и те, кто склонен тратить все до копейки, продолжат это делать, уверен Жарский. Транжир праздное времяпровождение будет побуждать покупать, например контент в виде сериалов и книг, заказывать вкусные блюда с доставкой, обставлять квартиру или делать в ней косметический ремонт, до которого никогда не доходили руки, заниматься тюнингом автомобиля или листать доски объявлений в поисках новой машины, пояснил специалист.

Если не впадать в крайности, люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета в месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%, заключил эксперт.



Ранее СМИ обратили внимание на всплеск онлайн-заказа продуктов на фоне распространения коронавируса. Например, по данным сервиса iGooods, спрос на доставку продуктов в России с 9 по 15 марта вырос в три-четыре раза в сравнении с предыдущей неделей, писала газета «Коммерсант». Быстрее всего спрос растет в Москве и Санкт-Петербурге, а в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. Средний чек при этом вырос на 25% до 4,6 тыс. рублей.