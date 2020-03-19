Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк повысили ставку по вкладу «Хорошее начало». Средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада составит 6,25% годовых (вместо 5,75%).

Депозит открывается на 120 дней. Срок вклада разделен на четыре периода начисления процентов со ставкой 6% за первый месяц и за период с 31-го по 60-й день, 6,5% — за периоды с 61-го по 90-й день и с 91-го дня до конца срока. Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей.

Пополнение возможно в течение 90 дней срока действия депозита.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются.

