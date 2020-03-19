Банк России установил официальные курсы валют на 20 марта.

Курс доллара прибавил 2,9439 рубля, составив 80,157 рубля (77,2131 рубля на 19 марта). Курс евро вырос на 2,3788 рубля — до 87,2669 рубля (84,8881 рубля на 19 марта).



Напомним, что сегодняшний курс доллара выше вчерашнего на 3,32 рубля, курс евро — на 2,58 рубля.

Биржевые курсы иностранных валют днем в четверг, напротив, снижаются (хотя стоимость доллара остается выше официального курса, установленного Центробанком на пятницу). Так, на 14:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 80,61 рубля (минус 26 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — около 86,91 рубля (минус 1,42 рубля).



Диапазоны котировок с начала сессии — 79,1—81,97 рубля за доллар и 85,5—89,6 рубля за евро.



С момента начала обвала рынков, последовавшего за срывом сделки ОПЕК+ 6 марта (который спровоцировал резкое снижение нефтяных цен) и стимулируемого распространением коронавируса, официальные курсы доллара и евро по состоянию на завтра прибавят в общей сложности почти по 14 рублей (курсы ЦБ на 6 марта равнялись округленно 66,19 рубля за доллар и 73,68 рубля за евро).

