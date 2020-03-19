Стоимость нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта опускалась ниже 19 долларов за баррель, что является минимумом с февраля 2002 года, сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

«В абсолютном выражении Urals подешевел на 5,25 доллара за баррель, до минимального уровня с февраля 2002 года — 18,64 доллара за баррель», — пишет агентство.

Отмечается, что давление на цены оказала информация об увеличении отгрузок сорта из балтийских портов в течение 1—5 апреля на 25% относительно аналогичного периода текущего месяца, примерно до 2 млн баррелей в сутки. Кроме того, стоимость Urals неуклонно снижается на фоне появившихся ранее в СМИ сообщений о решении саудовской Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. В совокупности с опасениями за мировую экономику на фоне коронавируса это вызвало обвал на нефтяном рынке.

До обвала нефть Brent стоила около 48 долларов за баррель, а в среду она упала в цене ниже 25 долларов за баррель впервые с мая 2003 года. При этом российская нефть марки Urals, как правило, торгуется со скидкой к цене марки Brent.