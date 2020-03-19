Решение Центробанка о продаже валюты на рынке позволит стабилизировать курс рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Это решение как раз позволит больше осуществлять операций по продаже валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-1».

В ЦБ прокомментировали начало продажи валюты на внутреннем рынке Ежедневный объем продаж иностранной валюты будет варьироваться в зависимости от отклонения цены на нефть марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель.

Рубль начал падать из-за обвала нефтяных котировок, вызванного пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК+. Стоимость марок Brent и WTI накануне обновили минимумы 2002—2003 годов.

Вслед за этим доллар и евро уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже — 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно. Однако сегодня цены на нефть начали расти, что укрепило курс рубля.