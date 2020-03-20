Планов по остановке торгов в условиях повышенной волатильности у Московской биржи нет, торговая площадка также не видит необходимости в сокращении времени торгов по примеру некоторых бирж мира, сказал в интервью РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

«Наша основная задача — обеспечить доступ инвесторов к своим активам, чтобы они могли в любой момент совершить все необходимые им операции на бирже независимо от рыночной конъюнктуры. Соответственно, все эти дни биржа работает в штатном режиме. Планов по остановке торгов в условиях повышенной волатильности ни на одном из рынков у Московской биржи нет, в том числе на рынке акций», — отметил Денисов.

Волатильность на мировых биржах резко возросла вместе с обвалом основных индексов Азии, Европы и США после начала череды обвалов нефтяных котировок, когда страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, объем торгов акциями на Московской бирже во вторник, 10 марта, на фоне повышенной волатильности достиг рекордных 257,3 млрд рублей.

«Это не первый период высокой волатильности, который переживает рынок, и биржа всегда успешно справлялась с пиковыми нагрузками. Некоторые биржи мира рассматривают вопрос сокращения времени торгов, мы его тоже готовы обсудить с участниками и регулятором, но сейчас такой необходимости нет», — сказал Денисов.



Глава биржи также отметил, что вместо приостановки торгов акциями на рынках Московской биржи используется дискретный аукцион, то есть торги из непрерывного аукциона переходят в режим дискретного.