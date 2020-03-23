Самозанятые могут делать добровольные взносы на будущую пенсию через мобильное приложение «Мой налог», сообщает в понедельник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

«Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые лично или по почте подавали заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам через банк. Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. Заявление о постановке на учет плательщика добровольных взносов также принимается через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.



Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год.



Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате добровольных взносов. После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу.



Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.