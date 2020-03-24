Массовый переход сотрудников российских компаний на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию. Об этом пишет РБК , ссылаясь на данные компании SimilarWeb. Трафик видеосервисов значительно не изменился.

Из всех ресурсов наиболее сильно трафик вырос у сервиса онлайн-обучения Coursera. Количество посещений сайта в понедельник, 16 марта, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 2 марта и в 2,6 раза по сравнению с 9 марта; во вторник, 17 марта, показатель вырос уже почти в четыре раза к числу посещений в тот же день неделю и две назад. У Zoom количество посещений 16—17 марта увеличилось в два-три раза, трафик у онлайн-гипермаркета «Утконос» вырос в 2—2,5 раза, число посетителей Skype повысилось почти в два раза, у сайта сети «Перекресток» — в 1,5—2 раза, у сайта «Пятерочки» — на 6—32%. У Telegram 17 марта было на 12% больше посещений, чем во вторник на предыдущей неделе, а у WhatsApp — на 10%. У сервиса обмена сообщениями и видеоконференций Hangouts трафик вырос почти в два раза. Трафик сервисов доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», онлайн-кинотеатров, социальной сети «ВКонтакте», YouTube и сервисов знакомств оказался чуть выше, чем в обычные будние дни, но ниже, чем в выходные и праздники.

В России появился сайт с данными о бесплатных цифровых ресурсах Всего на ресурсе собрано уже свыше 60 сервисов, и он будет ежедневно пополняться.

Статистику SimilarWeb подтверждают данные о скачивании приложений: 16—22 марта выросли загрузки приложений Zoom и Skype, Microsoft Teams, «30 дней фитнес-программа», more.tv — видеосервиса от «СТС Медиа», сервиса онлайн-обучения UniGram от GeekBrains.

Сервисы по доставке продуктов признают, что фиксировали рост спроса в начале прошлой недели. По словам представителя пресс-службы Delivery Club, как показывает опыт зарубежных стран, сначала на фоне распространения коронавируса начинает ускоряться рост спроса на доставку продуктов питания, затем — на доставку из ресторанов. Представитель «Яндекса» настаивает, что замер аудитории сайтов доставки, который проводит SimilarWeb, не отражает реальную картину использования сервисов, потому что основная масса заказов, 85—90%, производится в приложении. Показатели сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» «ощутимо выросли в последние дни», говорит он.

Представители нескольких онлайн-кинотеатров заявили о резком росте аудитории за последнюю неделю. По словам представителя «Кинопоиска», это связано и с тем, что все больше людей остаются дома, и с приростом новых зрителей. Гендиректор Storytel в России Борис Макаренков также отмечает серьезный рост аудитории библиотеки аудиокниг.