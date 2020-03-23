IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных клиентов компаний, которые перевели сотрудников на удаленную работу, пишут «Известия» .

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, основная опасность исходит от собственных сотрудников компаний: с переходом на надомную работу возможности для кражи данных максимально увеличиваются. Похитить данные гораздо проще из-за отсутствия визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения, пояснил эксперт. Он считает, что количество атак на домашние компьютеры сотрудников компаний вырастет незначительно.

Есть и другие риски, связанные с удаленной работой, отметил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Уже с 16 марта «Интернет-розыск» зафиксировал четырехкратный рост количества фишинговых рассылок. По словам директора экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаила Смирнова, массовый переход сотрудников на удаленку увеличит количество попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, следствием чего будут в том числе утечки. Он пояснил, что личные компьютеры сотрудников хуже защищены, чем служебные. Риски вырастут, если работники начнут чаще сбрасывать друг другу данные на личные адреса или в мессенджеры.

Кибермошенники активизировались в рассылке «антикризисных» писем от имени госструктур Также сейчас идет фишинг по смежной теме удаленной работы.

Как отметил директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев, среди набирающих актуальность киберугроз можно отметить неправильно настроенную защиту от подбора паролей, а также риск утечки конфиденциальной информации при использовании онлайн-платформ для совместной работы.

По мнению представителей антивирусных компаний, в результате перехода на удаленный режим работы для многих сотрудников значительно меняется сама организация рабочего процесса: растет нагрузка на мессенджеры, видеосвязь и электронную почту. Злоумышленники могут отправлять фишинговые рассылки с использованием новостей и распоряжений, касающихся коронавируса, отмены командировок, скомпрометировать домашнее оборудование. Поэтому крайне нежелательно переводить на удаленную работу сотрудников, ведущих критичные операции, например системных администраторов и бухгалтерию, отмечают эксперты.