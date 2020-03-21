Сейчас важно мониторить не только безработицу, но и процесс перевода на сокращенную неделю и удаленный режим, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Конечно, очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на трехдневную рабочую неделю, вот эти вот вещи, которые, скажем так, являются предвестниками того, что ситуация с занятостью может обостриться. Такие поручения даны», — сказал он.

Решетников также добавил, что спрос со стороны бизнеса в сложившейся ситуации будет не на новые кредиты, а, скорее, на реструктуризацию взятых ранее.

«Мы приветствуем те решения, которые Банк России принял и вместе с коллегами, конечно, понимаем, что сейчас спрос будет не на новые кредиты, спрос будет на рефинансирование и реструктуризацию [старых]. Поэтому мы внесем изменения в действующую программу, которая предполагает изменение действующих правил, и работаем над новыми предложениями», — сказал Решетников.