Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, связанные с удаленной работой россиян. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится на сайте Кабмина.

«ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство РФ», — говорится в тексте поручения.

Срок — 25 марта 2020 года.

