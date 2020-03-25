Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Решение о новой дате будет принято позднее.



«Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал российский президент.



«Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь, и, конечно же, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу… однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей», — отметил Владимир Путин.

Ранее голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля. Одна из поправок позволит действующему президенту «обнулить» свои сроки и баллотироваться на пост главы государства снова в 2024 году. Остальные изменения касаются новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня, меняют полномочия парламента, устанавливают статус русского языка и обязывают оказывать адресную социальную поддержку гражданам, предоставлять доступ к качественной медицине, а также проводить индексацию социальных пособий и пенсий ежегодно.

Законопроект о поправках уже был одобрен Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом. Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон.