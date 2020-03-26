Управляющие компании по всей стране намерены отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ в качестве помощи населению во время пандемии коронавируса, пишут «Известия» . Об этом рассказали в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс». Сейчас решения об отмене пеней уже приняли крупные управляющие компании.

Пени будут отменяться по заявлениям граждан, которые из-за пандемии не смогут платить за ЖКУ. Жильцы должны написать в УК или ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая оказывает услуги гражданам напрямую, и приложить документы, подтверждающие невозможность оплаты. Организовать отмену штрафов довольно просто: пени за просрочку платежей устанавливает Жилищный кодекс, но условия их начисления или отмены могут корректироваться по договоренности между поставщиком коммунальных ресурсов, УК и потребителями.

По мнению экспертов, временная отмена пеней даже выгодна УК, поскольку за начисление штрафов и управляющие компании, и РСО должны платить налоги. Но одновременно стоит отменить штрафы и неустойки в расчетах между УК и водоканалами и теплосетями. При этом все пени, которые начислялись до наступления пандемии, в том числе злостным должникам, обнуляться не должны. Иначе это сильно ударит по платежной дисциплине и будет несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам, считают эксперты. После завершения пандемии новые сроки оплаты накопившихся долгов за услуги ЖКХ УК будут назначать, вероятно, в индивидуальном порядке.

Банки могут закрыть сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий Если компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки просто перестанут принимать платежи.

Ранее депутат ГД Василий Власов предложил Минстрою освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина. Эксперты в сфере ЖКХ считают его инициативу некорректной. Если поставщики ресурсов и УК перестанут получать средства, отрасль просто рухнет. Компании «могут сделать жест доброй воли, но бизнес не в состоянии выступить главным защитником граждан», считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.