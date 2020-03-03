Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения, пишет РБК . Как говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку, законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и Почте России взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.

В сентябре 2019 года правительство своим постановлением запретило включать комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ, документ вступит в силу в сентябре 2020 года. В ФАС, которая была инициатором этой меры, пояснили, что введение запрета должно способствовать росту конкуренции на этом рынке. А если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, они платили комиссию дважды: в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в составе тарифа.

По словам директора компании по приему платежей за услуги ЖКХ «Фрисби» Алексея Зайкова, основные участники рынка — банки и платежные агенты, для переводов используются кассы банков и онлайн-банкинг. Если у банка заключен договор с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией (РСО), комиссия за платеж входит в общую сумму тарифа за ЖКХ и ложится на клиента. Если договора нет, комиссия оплачивается клиентом отдельно в момент совершения платежа. Кроме банковских сервисов, услуги можно с комиссией оплатить через платежных агентов, отделения Почты России и кассы самих ресурсоснабжающих организаций.

Банки хотят компенсаций в случае отмены комиссий по платежам ЖКХ Банк России поддержал идею освобождения физлиц от уплаты комиссий.

Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% (с использованием дистанционного банковского обслуживания), 1,5% (через операционного работника) и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечается в отзыве НСФР. Введение запрета на взимание комиссий при оплате ЖКХ грозит убытками банкам, и они будут вынуждены принять меры по оптимизации бизнес-процессов, за чем последуют негативные последствия для клиентов, предупреждают в НСФР.

В ассоциации банков «Россия» 27 февраля состоялась встреча представителей банковского, платежного сообщества и регулятора, на котором сотрудники кредитных организаций предупредили ЦБ о возможном сокращении инфраструктуры по приему платежей за ЖКХ, сообщили изданию источники. По словам одного из них, в первую очередь запрет отразится на Сбербанке, ВТБ и Почта Банке.

Как рассказал вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, банки предлагают изменить постановление правительства так, чтобы траты банков на проведение платежей включались в тарифы наравне с тратами на проведение платежей наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их включение в тариф постановление не запретило. Также предлагается разработать и прописать в законопроекте схему, при которой банк получателя платежа будет компенсировать траты на проведение платежа банку-отправителю.

Путин согласился рассмотреть идею о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ Такие комиссии являются дополнительной нагрузкой для плательщиков, указали депутаты.

По словам экспертов, если оплату комиссии переложат на ресурсоснабжающие организации без дополнительного роста тарифа, то из-за ограничений в росте тарифов РСО будут нести убытки или уменьшат объем инвестиций на реконструкцию инфраструктуры. Если же компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки просто перестанут принимать платежи — им это будет невыгодно. Резкое сокращение числа точек по сбору платежей и сложности с внесением оплаты могут увеличить объем и без того огромной задолженности за услуги ЖКХ, которая сегодня оценивается в 1,5 трлн рублей.