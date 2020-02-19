Российские банки в случае полной отмены комиссий с населения по платежам ЖКХ хотят компенсировать издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, например взимать комиссию с получателей. Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, такая позиция была высказана банками в ходе рабочей встречи на площадке ассоциации.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения. Неверов отметил, что этот вопрос обсуждался с Центральным банком, который его поддерживает.

По словам Лунтовского, речь идет об отмене комиссий, которые уплачивают физические лица. «Надо иметь в виду, что оплата коммунальных услуг для банков является такой же услугой, как и любая другая, поэтому банки несут соответствующие издержки на организацию инфраструктуры — сюда входит и обработка наличных денежных средств, зарплата операционистов, разработка программного обеспечения», — сказал Лунтовский.

Таким образом, банки вправе ожидать компенсации, считает глава ассоциации. По его словам, вопрос заключается в том, каким образом она будет осуществляться — через комиссию с физических лиц или уплату комиссии получателями платежей.

«Есть разные пути решения этой проблемы. Позиция банков заключается в том, что те издержки, которые они несут по обеспечению приема платежей, должны быть каким-то образом компенсированы. Вариант полной отмены комиссий и переноса компенсации этих издержек на получателя платежей, на наш взгляд, наиболее приемлем», — отметил Лунтовский.



Он добавил, что Банк России принимал участие в обсуждении проблемы уплаты комиссионных с участием банков и поддержал идею освобождения физлиц от уплаты комиссий.

