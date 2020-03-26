Объем выдач ипотечных кредитов в 2020 году сократится на 10—12% по сравнению с предыдущим годом, до 2,5—2,6 трлн рублей, говорится в обзоре «Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

По прогнозу аналитиков, в 2020 году российский ипотечный рынок может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Ввиду существенной неопределенности на рынке агентство рассматривает три сценария его развития: позитивный, умеренно негативный и кризисный.



«Наиболее вероятным мы считаем умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдут рост инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7—7,5%. Его реализацию мы считаем вероятной при среднегодовой цене на нефть марки Brent 40—45 долларов США за баррель. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10—12% и составит 2,5—2,6 трлн рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до уровня 10% годовых и снижение реальных доходов населения», — отмечается в исследовании.



Позитивный сценарий рейтингового агентства «Эксперт РА» предполагает, что соглашение по объемам нефтедобычи будет достигнуто в короткие сроки, а скачок валютных курсов в марте не приведет к существенному росту инфляционных рисков. Как следствие, изменения в денежно-кредитной политике Банка России произойдут только в части приостановления цикла снижения ключевой ставки, но не приведут к ее росту.

«При реализации такого сценария объем выдач ипотеки по итогам 2020 года может вырасти на 10—15% и достичь 3,1—3,2 трлн рублей, а средневзвешенная ставка может снизиться до 8,5% к концу 2020-го. Основной вклад в снижение средней ставки внесет развитие кредитования в рамках госпрограмм, ставки по которым находятся в диапазоне 2—5%. Факторами поддержки рынка в данном сценарии станут плавное снижение ставок и развитие кредитования в рамках госпрограмм. При этом негативное влияние на рынок могут оказать возможное введение ПДН для ипотечных ссуд и рост цен на недвижимость», — считают аналитики.



Кризисный сценарий предполагает существенное углубление негативных явлений в экономике, отсутствие новых договоренностей по сделке ОПЕК+, падение среднегодовой цены на нефть до 35 долларов за баррель, отказ от валютных интервенций ЦБ и значительное обесценение рубля, рост инфляции до 7—8% по итогам года. При таком развитии событий произойдет увеличение ключевой ставки до 9—10%, а ипотечные ставки приблизятся к 12%. Банки повысят требования к новым заемщикам (ограничение или прекращение кредитования клиентов «с улицы», рост требований к первоначальному взносу), а спрос на ипотечные кредиты существенно снизится. При реализации кризисного сценария объем выдач ипотеки упадет на 20—25% и составит 2,1—2,2 трлн рублей. При таком развитии событий государство может предложить льготные программы кредитования для широкого круга заемщиков по аналогии с программой субсидирования ставок в 2015—2016 годах для поддержания уровня выдач.

«Данный сценарий также предполагает падение реальных доходов населения, что окажет давление на платежеспособность заемщиков и может привести к росту просроченной задолженности в портфеле более чем на 10% в 2020 году», — указывается в обзоре.



В 2020 году банки столкнутся с серьезными вызовами по управлению качеством ипотечного портфеля, связанными со снижением платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике и роста цен, а также сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее подверженных влиянию коронавируса. Агентство ожидает увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5—10% в течение года, однако ее доля не превысит 1,5% портфеля. При этом в перспективе двух — трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума. Тем не менее поддержку качеству портфеля окажет закрепление с 2019 года в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию, что в долгосрочной перспективе повысит доверие к ипотеке в целом.



Эксперты замечают, что в 2019 году рынку не удалось достичь рекордных значений 2018-го: банками было выдано почти 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что меньше показателей 2018-го на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении. К основным причинам снижения объемов ипотечного кредитования можно отнести более высокий уровень ставок, который наблюдался в течение большей части прошлого года, рост цен на недвижимость и сокращение объема выдач кредитов с низким первоначальным взносом.

Следствием снижения объемов ипотечного кредитования стало замедление в 2019-м темпа прироста ипотечного портфеля до 17% против 24% годом ранее, а объем совокупной ипотечной задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей на 1 января 2020 года. Ипотека, которая традиционно лидировала по темпам прироста, в 2019 году уступила место другим сегментам розничного кредитования.