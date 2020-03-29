Работник, выбравший электронную трудовую книжку, не сможет после «передумать» и вернуть бумажный вариант. Об этом рассказал в ходе горячей линии в «Российской газете» замруководителя Роструда Иван Шкловец.

«Такой возможности для работника закон не предоставляет. Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку, возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировки отчетов в ПФР. В связи с этим целесообразно об этом предупреждать работников заранее», — сказал он. Однако, по словам Шкловца, обратная ситуация возможна: работник может выбрать сначала бумажную трудовую книжку, а через год-два от нее отказаться.

«Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки, может впоследствии подать заявление об отказе ведения трудовой книжки в любое время — в 2021, 2022 и последующих годах», — пояснил он.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января 2020 года. Работодатели с 1 января направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Они включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.