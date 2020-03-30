Московский Кредитный Банк (МКБ) объявляет о мерах поддержки клиентов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк предоставит отсрочку платежа на два месяца следующим категориям: гражданам, чьи доходы сократились более чем на 30%; гражданам, потерявшим работу; гражданам, заболевшим коронавирусом.

МКБ также предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами. Таким клиентам будут отменены штрафы за просрочку по платежам в случае, если штраф начислен один раз в течение первых шести месяцев получения кредита.

«При диагностированном коронавирусе клиенту необходимо направить по электронной почте подписанный скан обращения, фото разворота паспорта и фото больничного листа. При снижении дохода или потере работы: фото разворота паспорта, фото справки 2-НДФЛ, справку с места работы, трудовую книжку или расторгнутый трудовой договор. При невозможности внесения платежа из-за обязательного карантина необходимо направить в адрес банка скан заявления, фото загранпаспорта с отметкой о пересечении границы (или «погашенные» билеты), датированные не ранее 6 марта 2020 года, подтверждающие необходимость пребывания на обязательном карантине», — говорится в сообщении.



Для подачи необходимых документов клиенты могут воспользоваться отделением банка или дистанционными каналами. Все обращения, полученные через дистанционные каналы с формулировкой «помощь при коронавирусе» (графа «причина обращения»), будут рассматриваться в особом порядке. Форма заявления доступна на сайте, а также в интернет-банке, в разделе «Связь с банком».

В МКБ напоминают, что все дистанционные каналы работают в полном объеме. С помощью мобильного и интернет-банка можно осуществлять полный спектр операций, включая погашение задолженности по кредитам, перевод собственных средств.