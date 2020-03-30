Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,02 рубля к предыдущему закрытию и составил 79,84 рубля. С начала торговой сессии было проведено 64,6 тыс. сделок более чем на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 79,11—80,85 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 87,945 рубля, увеличившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,5 тыс. сделок на 343,9 млн евро по курсам от 87,57 до 89,105 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Основным фактором для ослабления рубля стала динамика валют развивающихся стран. При этом снижение цен на нефть было фактически проигнорировано, иначе российская валюта понесла бы более серьезные потери», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в ближайшие сессии, в случае сохранения давления на валюты EM, пара доллар/рубль может попытаться выйти вверх из диапазона 75—80 рублей и закрепиться над его верхней границей.