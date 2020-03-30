Объединенное кредитное бюро (ОКБ) при расчете кредитного рейтинга заемщиков (скорингового балла) не будет учитывать те кредиты, которые были реструктуризированы банками в период с 1 марта по 30 сентября в связи со снижением доходов заемщиков. Такие меры подготовлены в связи с пандемией коронавируса, говорится в релизе бюро.

«Пострадавшие из-за пандемии граждане в случае удовлетворения кредитной организацией заявления о реструктуризации кредита будут защищены со стороны бюро от негативного влияния на кредитную историю событий, связанных с реструктуризацией задолженности», — отмечается в сообщении.

Банк России в пятницу утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора. В частности, регулятор рекомендовал кредитным организациям рассматривать и оперативно удовлетворять заявления заемщиков о реструктуризации долга в связи со снижением уровня дохода, а также не начислять по таким кредитам повышенные проценты, штрафы и пени.

Регулятор также решил подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон «О кредитных историях», чтобы защитить кредитную историю и индивидуальный кредитный рейтинг граждан от негативного влияния реструктуризации в период пандемии.

«Пока эти поправки не вступили в силу, ОКБ на добровольной основе не будет учитывать реструктуризацию при расчете кредитного рейтинга заемщиков», — говорится в релизе.