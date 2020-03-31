Если реализуются надежды на быструю реанимацию мировой экономики после шоков начала года, Россию может ожидать по итогам 2020-го околонулевой рост ВВП, но при наиболее негативном сценарии развития кризиса российская экономика потеряет не менее 3%. Об этом говорится в исследовании «Эксперт РА» «Корономика»: до прояснения ситуации» .

Как пишут аналитики, дизайн мер помощи экономике и потребительскому спросу, заявленных правительством РФ и Банком России с начала кризиса, указывает на расчет на быстрое прохождение карантина и короткий период шокового состояния мировой экономики с последующим быстрым восстановлением во втором полугодии благодаря эффекту от беспрецедентных программ поддержки, принятых и реализуемых в США, Великобритании, Германии и Китае.

При таком сценарии тактика на ближайшие месяцы — разнообразные кредитные и налоговые каникулы, беспроцентные и низкопроцентные кредиты, расширение пособий по безработице на федеральном и региональном уровнях. Средства Фонда национального благосостояния до середины года будут преимущественно тратить на компенсацию выпадающих бюджетных доходов (из-за снижения экономической активности и падения цены на нефть), а также расширение социальных расходов, заявленных в январском послании президента.

Если восстановление мировой экономики начнется в III квартале 2020-го и будет сопровождаться увеличением цен на нефть и другие российские экспортные товары, то, скорее всего, рост экономики в этом году будет немного выше нуля, сильно различаясь по полугодиям. Если же эффекты от пандемии окажутся более глубокими, а беспрецедентные зарубежные программы поддержки — недостаточно эффективными, то потребуется существенно больший расход средств ФНБ, но даже в этих условиях экономика потеряет не менее 3% ВВП в этом году, прогнозируют в «Эксперт РА».

В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали динамику ВВП РФ и курс доллара при разных сценариях пандемии Россия относительно рано входит в режим полномасштабного карантина с учетом частоты заражений.

«За последние три недели, когда пандемия спровоцировала кризис на мировых и российских рынках, начавший бушевать в полную силу в Европе и Северной Америке, сложилось мнение, что наступили те самые шок и черный день, ради которых и копился фонд, хотя и в существенно более быстрой и тяжелой форме, чем ожидали даже штатные пессимисты. Закрытие границ, резкое снижение экономической активности, карантинное прекращение работы существенной части предприятий торговли и услуг привели к апокалиптическим ожиданиям и требованиям немедленно начать «разбрасывать деньги с вертолетов» через прямые выплаты населению. Активно критикуется и недостаточный размер заявленных программ поддержки экономики, по сравнению с американскими или европейскими по совокупным расходам превышающих 20% годового ВВП соответствующих стран», — указывают авторы обзора.

В отличие от США и Германии, где программы поддержки выдвигались едиными пакетами, российские планы озвучиваются постепенно с увеличением размера ассигнований и гарантий, по мере углубления кризиса и понимания того, в каких отраслях активность и занятость страдают больше всего. По итогам первых трех недель довольно четко вырисовывается расчет властей на следующий сценарий: острая фаза эпидемии и первая фаза экономического кризиса в Европе и США пройдут примерно за три месяца, на что указывают начавшиеся смягчение карантинных мер и восстановление экономической активности в Китае и Южной Корее. Триллионы долларов программ господдержки в этих странах смогут поднять цены на экспорт с катастрофических уровней начала марта. Улучшившаяся конъюнктура при подешевевшем рубле поможет бюджету и снизит необходимые дотации для поддержания текущих затрат.

Мишустин: правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку самым пострадавшим отраслям Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием финансово-экономического состояния системообразующих организаций.



В середине года решения можно будет принимать в условиях меньшей неопределенности, будет значительно более понятно, куда необходимо тратить живые деньги, считают эксперты. «До этого времени власти предпочитают аккуратно оттягивать момент, то есть в основном выдавать гарантии, кредиты и отсрочки, вводить разнообразные каникулы, размазывать издержки и убытки между бюджетом, бизнесом и банками. ФНБ по нынешнему курсу хоть и большой (порядка 11,5 трлн рублей плюс остатки на счетах казначейства примерно на 1 трлн), но не безразмерный. Даже при благоприятном сценарии уже не менее 2 трлн рублей будут потрачены на обещанные в январе дополнительные социальные расходы, нацпроекты, выплаты регионам и на формирующийся дефицит текущего бюджета. Банк России также держит курс на стабильность — решение не менять ключевую ставку при одновременном принятии пакета послаблений для банков и заемщиков также способствовало смягчению ситуации, сохранив инструменты на случай ее ухудшения», — говорится в обзоре.

При отсутствии возможности займов в десятки процентов ВВП под нулевую или отрицательную ставку стратегия «сбережения патронов» считается вполне разумной, заключают авторы.

Отличием этого кризиса от предыдущих является то, что он имеет нефинансовую природу и под наиболее сильный удар попали не крупные компании и банки (как в 2008 или 2014 году), а малый бизнес и закредитованные граждане, теряющие текущие доходы. Если с кредитной нагрузкой (в первую очередь в иностранной валюте) банков и корпораций все достаточно позитивно, то доведение помощи до безработных граждан и теряющих финансовую устойчивость малых и средних предприятий представляется сложной задачей. Несколько месяцев отсрочек могут позволить выстроить такую систему.

В России оценили падение деловой активности из-за карантина Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования получил оценки снижения экономической активности в первый день режима самоизоляции.

О том, что властям удается пока справиться с ситуацией и их действия вызывают доверие, говорит, по мнению авторов обзора, стабилизация на рынке ОФЗ: доходности в длинном конце кривой отыграли около половины от расширения с февраля. Курс рубля также стабилизировался, несмотря на продолжающийся коллапс на рынке нефти; отсутствует паника банковских вкладчиков. В ближайшие недели и месяцы правительство будет занято борьбой с пандемией, а ЦБ — поддержанием устойчивости банков и финансовых рынков. Соответственно, не будет и резких движений (раздачи денег населению, рекапитализации банков). Основные решения и расходы отложены до июня — июля, когда будет понятен масштаб урона от вируса и его последствий.



Если ставка на скорую глобальную реанимацию сработает, то начнется быстрый восстановительный рост, а экономика станет удовлетворять отложенный спрос. Ущерб в отдельных отраслях, например в отдыхе и «очных» развлечениях, окажется более долгосрочным, но в основном выход из кризиса будет быстрым, и год закончится ростом около нуля (возможно, и выше) при резком улучшении конъюнктуры во втором полугодии и на избытке глобальной ликвидности. «Если же крупнейшие экономики мира не войдут в восстановительную фазу, то нас ждут тяжелое второе полугодие и существенные расходы из ФНБ не только в этом, но и в следующем году», — заключают авторы обзора.