Госдума приняла во втором чтении норму о предоставлении кредитных каникул гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с поручением президента РФ. Документ оформлен как поправки ко второму чтению к законопроекту о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и субъектов МСП, уточняет ТАСС.

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства и предусматривают предоставление кредитных каникул физическим лицам, ИП и субъектам малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 1 апреля.

В соответствии с принятыми нормами заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если у соответствующих заемщиков доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам. Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов; заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию.

«То есть если он находится на карантине, у него есть эти 90 дней, чтобы эти документы представить», — пояснил Аксаков. Если же документы не будут представлены в течение 90 дней, то вступает в силу тот договор, который действовал до предоставления кредитных каникул.

Законопроект также предоставляет возможность кредитных каникул для субъектов МСП из отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. Список этих отраслей представит правительство, отметил Аксаков.



Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение заемщика в течение пяти дней. Заемщик может обратиться в кредитную организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону, если нет других возможностей, указал Аксаков.

