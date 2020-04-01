Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 78,8175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,4 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 78,5225—79,38 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 86,1625 рубля, уменьшившись на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,4 тыс. сделок на 301,7 млн евро по курсам от 85,83 до 87,1 рубля за евро.



Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В рамках сегодняшних торгов доллар укрепляется к большинству валют. При этом рубль достаточно спокойно реагировал на существенное снижение цен на нефть и чувствовал себя лучше большинства валют развивающихся стран», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что на графике пары доллар/рубль наблюдается консолидация в верхней половине диапазона 75—80 рублей. Зварич ожидает, что во второй половине недели американская валюта продолжит боковое движение, однако в пятницу допускает попытки выхода из данного диапазона вверх.