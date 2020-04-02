Альфа-Банк снизил стоимость сервиса для малого бизнеса «Безопасная сделка», который дает финансовую защиту при работе с контрагентами. Теперь она составит 0,95% от объема сделки, говорится в релизе финучреждения.



Эти расходы может взять на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника, они необременительны даже для микропредприятий.

«Для того чтобы воспользоваться сервисом «Безопасная сделка», одному из участников сделки необходимо через интернет-банк или сайт Альфа-Банка авторизоваться на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете информацию о сделке и ее участниках. Затем покупатель переводит средства на счет SafeCrow, а продавец — доставляет заказ покупателю. После того как покупатель подтвердит в личном кабинете получение товара, средства перечисляются продавцу. А при неисполнении обязательств они гарантированно возвращаются покупателю», — сказано в сообщении.



«Безопасная сделка» — это онлайн-решение, позволяющее заключать сделки 24/7 без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.