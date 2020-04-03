Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ), пишет «Коммерсант» . Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляет как минимум о 2 тыс. случаев помех для работы курьеров и поставщиков за последние дни. Проблемы характерны почти для всех регионов страны, их практически нет только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке.

Как сообщили несколько собеседников в крупных компаниях и объединениях, в ряде регионов грузовые автомобили поставщиков, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах, если они везут непродовольственные товары, что связано с тем, что офлайн-ретейл, торгующий этой категорией, должен приостановить работу, тогда как онлайн-ретейл, исходя из распоряжения правительства, может работу продолжать. Также представители бизнеса жалуются на принудительное закрытие ПВЗ.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, регионы по-своему интерпретируют распоряжение правительства от 27 марта, разрешающее работу дистанционной торговли. Вопрос необходимо вынести на уровень правительства: утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения и еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, настаивает Соколов.

Несмотря на позицию правительства, в некоторых регионах выходят документы о необходимости приостановления работы, в Орске, Белгороде, Ижевске, Пензе, Тюмени были устные указания, рассказали в СДЭК. В ряде регионов местной властью введены дополнительные ограничения, подтверждает представитель DPD в России.

Трудности на рынке онлайн-торговли возникают на фоне повышенного интереса россиян к удаленному заказу продуктов и готовой еды.