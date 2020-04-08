Совладельцы «Новатэка» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон возглавили список российских миллиардеров, чье состояние за год сократилось драматичнее всего. Об этом сообщает журнал Forbes .

В сумме десять наиболее заметно «обедневших» бизнесменов потеряли 35 млрд долларов, указывает издание.

Лидером «антирейтинга» стал основатель «Новатэка» Леонид Михельсон, в прошлом году признанный богатейшим россиянином. Его состояние тогда оценивалось в 24 млрд долларов. В этом году с оценкой в 17,1 млрд бизнесмен опустился на третью строчку рейтинга.

Партнер Михельсона по «Новатэку» и «Сибуру» Геннадий Тимченко тоже обеднел относительно собственных показателей годичной давности — его состояние, по оценке Forbes, сократилось на 5,7 млрд долларов.

Замыкает тройку «антирейтинга» совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Обвал нефтяных цен, последовавший за разрывом сделки ОПЕК+, не мог не сказаться на бизнесе крупнейшей частной нефтяной компании страны, и состояние ее руководителя и основного акционера сократилось на 5,5 млрд долларов.



В число наиболее заметно «обедневших» миллиардеров также вошли Алексей Мордашов с семьей, Владимир Лисин, Леонид Федун с семьей, Михаил Фридман, Виктор Рашников, Михаил Гуцериев, Андрей Мельниченко и Олег Дерипаска.