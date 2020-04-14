Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий норму об учете показателей индивидуальных счетчиков при оплате за отопление в многоквартирных домах, которые также оснащены общедомовым счетчиком.

Закон направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ, который предписал Федеральному собранию и правительству предусмотреть порядок определения размера платы за отопление в многоквартирных домах, оснащенных общедомовым счетчиком тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных приборов учета при наличии таковых.

Жилищный кодекс дополняется нормой, согласно которой правила предоставления и приостановки оказания коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, а также порядок заключения соответствующих договоров утверждается правительством. При этом данные правила должны предусматривать «в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены индивидуальными» или общими, если речь идет о коммунальных квартирах, счетчиками отопления.

Как указано в пояснительной записке к внесенному правительством законопроекту, в соответствии с действующей редакцией Жилищного кодекса РФ «при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из ее объема, определяемого по показаниям приборов учета, отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета».

«Данная неопределенность позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета», — констатирует Кабмин.