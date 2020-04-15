Меньше четверти россиян, которые из-за пандемии работают удаленно, довольны такой работой, пишет РБК . Это следует из результатов исследования компании Ipsos об изменении поведения потребителей в условиях самоизоляции. Доля тех, кто ответил, что за последние семь дней работал полную неделю или часть времени, составила 35%. По сравнению с первой волной опроса доля работающих удаленно выросла на 5 процентных пунктов, отмечают в Ipsos.

Недостатки в удаленной работе, по данным Ipsos, видит три четверти россиян, или 78% опрошенных. Каждый третий респондент (34,5%) признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность его работы падает. Почти столько же ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). Среди других причин недовольства — плохо оборудованное рабочее место, например маленький экран ноутбука (32,9% опрошенных), присутствие рядом детей и семьи (32,1%), нехватка личного общения с коллегами и клиентами (30,3%). Также многие недовольны тем, что на удаленной работе поправляются и набирают лишний вес (26,8%).

В социальных сетях негативных отзывов об удаленной работе чуть больше, чем позитивных, — 13% против 10%, отмечают аналитики Ipsos. Пользователи беспокоятся, что из-за неограниченного доступа к еде на самоизоляции наберут лишний вес. Часть пользователей считает, что из-за присутствия дома детей и их дистанционного обучения нагрузка на родителей возрастает и ухудшается эмоциональное состояние всех членов семьи. Некоторые жалуются, что эффективность удаленной работы или учебы снижается из-за плохого Интернета. Часть опрошенных также отметили, что из-за удаленной работы растут затраты на еду и коммунальные услуги.

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В качестве преимуществ удаленной работы большинство россиян назвали экономию времени на дорогу (76%) и экономию денег, поскольку нет трат на дорогу, кофе и еду в офисе (84%). Еще часть опрошенных сказали, что им нравится гибкий график работы (59%), возможность просыпаться позже (55%), а также то, что у них больше времени на выполнение обычных домашних дел (43%).