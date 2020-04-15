Фондовые торги в России стартовали в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи просел на 1,29% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 597,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени терял 1,72% и находился на отметке 1 113,72 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — написала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, предположив в этой связи, что инвесторы будут склонны к фиксации прибыли.

Она напоминает, что индексы Мосбиржи и РТС во вторник незначительно выросли. «На рынках присутствует некоторая нерешительность, а в среду внешний фон скорее говорит в пользу умеренного снижения индикаторов», — отметила эксперт.



Относительно нефтяных цен она полагает, что они «в краткосрочном периоде могут пойти еще ниже, но ближе к началу мая и вступлению в силу соглашения нефтедобывающих стран должны ощутить более значимую среднесрочную поддержку».