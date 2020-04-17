Площадки по привлечению коллективных инвестиций начали приостанавливать прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за сложной экономической ситуации, к которой привели пандемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции, пишет РБК .

Первой о приостановке новых сделок 14 апреля заявила площадка StartTrack. По словам генерального директора StartTrack Константина Шабалина, риски ведения бизнеса на заемный капитал стали серьезно превышать возможное процентное вознаграждение для частных инвесторов. Площадка сочла необходимым и правильным шагом приостановить привлечение компаниями МСБ инвестиций от частных лиц. Шабалин пояснил, что средний размер инвестиций на платформе при покупке доли или акций составляет 3—5 млн рублей, а при коллективных займах — более 100 тыс. рублей. Поэтому инвесторам важно проводить очные встречи с компаниями, а в нынешней ситуации это невозможно.

Крупная краудлендинговая площадка «Город денег» как минимум до конца мая перестала выдавать займы компаниям, работающим в сфере услуг и развлечений, гостинично-ресторанном бизнесе, ивент-агентствам, а также бизнесу, связанному с импортом и экспортом. По итогам 2019 года на займы таким компаниям приходилось 27% в общем объеме привлеченных средств, говорит генеральный директор «Города денег» Армен Минасян. В остальном деятельность площадки сконцентрирована на госзаказе.

Решение о приостановке выдачи займов приняла и краудлендинговая площадка JetLend. Это было не обходимо для калибровки системы рисков и с целью снижения рисков для инвесторов, говорится в комментарии JetLend. Площадка Lendly.ru, заработавшая в начале года, приостановила выдачу займов МСБ под залог недвижимости как минимум до 30 апреля.

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Платформа «Поток» в марте 2020 года фиксирует падение выданных средств на 29% год к году. «Город денег» по итогам марта прогнозирует сокращение выдач на 30—40%. SimplyFi не раскрывает показателей, но отмечает, что объемы выдач и привлеченных средств снизились в марте по сравнению с концом прошлого года. В более выигрышной позиции находятся платформы, которые сконцентрированы на финансировании МСП, занятого в исполнении госзаказа, а не на финансировании реального сектора экономики, говорит генеральный директор Fair Finance Инна Касьянова. Увеличение потока финансирования на 17% наблюдается у Penenza, где размещаются заявки на поиск средств для участия в электронных торгах и на исполнение госконтрактов. Рост происходит и благодаря тому, что все сделки можно проводить дистанционно, а у инвесторов появилось больше свободного времени, говорит замглавы Penenza Иван Васильев.