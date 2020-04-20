В России среди самых популярных товаров с упоминанием нового коронавируса в названии можно выделить футболки, книги, лекции и домены, выяснили ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД».

За исследуемый период (с 1 марта по 14 апреля) россияне купили футболки с надписями: «COVID-19», «коронавирус», «внимание: коронавирус» и «коронавирус? Не, не слышал». Средняя цена таких футболок по России составила 964 рубля.



Россияне также приобретали: доступ к платным материалам о вирусе, в частности о том, как защитить свои финансы на фоне COVID-19; лекции о правде и мифах о коронавирусе, вебинары о бизнесе в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса.

С начала марта жители России регистрировали домены с упоминанием коронавируса.

Среди покупок россиян также встречались керамические кружки с надписью «скажем коронавирусу нет» по цене 99 рублей, плакат формата А2 с надписью «коронавирус» за 279 рублей.

Кроме того, в России приобретали медицинские маски с символикой вируса.