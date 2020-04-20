Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно 1 трлн рублей (13,6 млрд долларов), пишет РБК , ссылаясь на Bloomberg. Так, ежемесячная сумма наличных, которую в апреле выдали отделения и банкоматы, составила 326,9 млрд рублей. Ранее ЦБ отчитался о том, что в марте объем наличных в обращении вырос на 700 млрд рублей, а структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился на 1,5 трлн рублей. Bloomberg уточняет, что купюрами отделения и банкоматы в марте выдали 700,9 млрд рублей. С учетом этих данных, россияне получили наличными 1,026 трлн рублей в общей сумме.

Агентство указывает, что «ежедневные всплески» снятия наличных в России совпадают с обращениями президента РФ Владимира Путина, в которых тот объявлял о мерах по борьбе с коронавирусом. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, граждане опасались того, что в нерабочий период банки будут закрыты.

Согласно данным агентства, наибольший объем выданных наличных (165,4 млрд рублей) ЦБ зафиксировал 27 марта. За день до того, как стало известно о том, что сделка ОПЕК+ не будет продлена, банкоматы и отделения выдали наличные на общую сумму 63,8 млрд рублей.

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов наличными В апреле спрос на кредиты начал падать.

Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля, тогда же он сообщил о введении налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей (в графике Bloomberg 26 марта). О том, что нерабочий период будет продлен до 30 апреля, президент заявил 2 апреля. Тогда общая сумма снятых наличных, по данным Bloomberg, не превышала 3,8 млрд рублей. На следующий день ЦБ зафиксировал ее увеличение до 25,1 млрд рублей. Наибольший объем выданных наличных был зарегистрирован 8 апреля, когда россияне сняли в общей сумме 72,4 млрд рублей. Затем, согласно графику Bloomberg, эта сумма начала снижаться и 15 апреля не превышала 11,1 млрд рублей.