У Банка России есть уверенность в том, что российская банковская система находится в устойчивом положении и выдержит нагрузку, связанную с распространением коронавируса и теми решениями, которые принимают правительство и Госдума для поддержки населения и бизнеса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе вебинара для журналистов «Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями».

Депутат рассказал, что у каждого банка есть свои кураторы в ЦБ, которые постоянно обзванивают их. Кроме того, отметил он, современные цифровые технологии позволяют мониторить все, что происходит в каждой кредитной организации.

«У меня стопроцентно достоверная информация из своих источников, что Центральный банк очень спокойно и уверенно говорит о том, что наша банковская система находится в устойчивом положении. То есть сейчас говорить о каких-то там проблемах не приходится, банки выдерживают эту нагрузку», — заявил Аксаков.

«Благодаря как раз тому, что Центральный банк в последние годы провел очень большую оздоровительную работу… благодаря тому, что банки проводили в целом верную бизнес-модель, распределяли свои риски, имели запас капитала, запас ликвидности, сейчас они достаточно уверенно в непростой ситуации работают», — добавил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом, с достаточной ликвидностью, в хорошей форме. По ее словам, темпы отзыва лицензий у российских банков вряд ли увеличатся из-за кризиса и пандемии коронавируса.