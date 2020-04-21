Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах во вторник продолжает падать, опустившись ниже 19 долларов впервые с февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:34 мск, баррель североморской нефти марки Brent торговался на уровне 18,38 доллара, снизившись более чем на 28%. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 41,8%, до 11,89 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI росла на 93,33%, до минус 2,51 доллара за баррель.

Такая ситуация свидетельствует о том, что в мире не просто огромный переизбыток нефти, но ее просто негде хранить в ожидании лучших времен, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Беспрецедентная ситуация (отрицательные цены на высокие сорта нефти ранее в истории не наблюдались) усиливает волнения инвесторов, продолжает аналитик ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он допускает, что риск экологических аварий и потерь производителей заставит власти принять экстренные меры по восстановлению деловой активности в разгар эпидемии либо искать решения по утилизации нефти и снижению добычи.

«В противном случае в мае ситуация обострится, — уверен эксперт. — Риски для производителей возрастают, и они предпочитают увеличить продажу июньских контрактов, чтобы избежать повторения вчерашней ситуации на рынке. Однако панические продажи приводят к обратному эффекту — цена продолжает падение. Первые прогнозы о запасах нефти в США выйдут завтра. Сейчас они на историческом максимуме — около 20 миллионов баррелей. Если в среду запасы увеличатся — рынок ждет новый ценовой шок».