РГС Банк дополнил «Дорожную карту» пакетом услуг «Моя дорога», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь держатели карты могут воспользоваться сервисом помощи на дороге, разработанным совместно с Русским АвтоМотоКлубом (ООО «РАМК»), всего за 155 рублей в месяц. Опцию можно подключить как к новой, так и к уже действующей «Дорожной карте», обратившись в отделение РГС Банка. Дальнейшее управление пакетом услуг возможно через контакт-центр», — говорится в релизе.

Сервис «Моя дорога» включает очные и удаленные юридические консультации по любым вопросам, связанным с владением транспортным средством и дорожными происшествиями. Специалисты сервиса готовы круглосуточно предоставить автолюбителям оперативную помощь при наступлении непредвиденного события на дороге: от доставки топлива и запуска двигателя до замены колеса и вскрытия двери автомобиля. Помимо этого, возможна эвакуация транспортного средства в случае аварии или поломки, возвращение машины на дорожное полотно при ДТП и другие услуги.

«В рамках «Дорожной карты» мы стремимся предложить автомобилистам широкий спектр полезных сервисов и финансовых инструментов, которыми выгодно и удобно пользоваться каждый день, — подчеркнула член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Пакет «Моя дорога» решает самые частые проблемы, с которыми сталкиваются и начинающие, и опытные водители, а стоимость программы вполне может окупить повышенный кешбэк в 7% на популярные для автовладельцев категории покупок».

Кешбэк 7% возвращается держателю «Дорожной карты» при оплате парковок, дорожных сборов и пошлин, топлива и покупок на АЗС, обслуживания на автомойках, в автосервисе и СТО. Кроме того, максимальный кешбэк доступен при оплате покупок в категориях «Еда» и «Развлечения». На все остальные безналичные траты по карте от 300 рублей действует базовый кешбэк 0,5%.

В рамках акционного периода (до 1 июня 2020 года) пользование «Дорожной картой» бесплатное.

Пакет услуг «Моя дорога», подключенный к «Дорожной карте» РГС Банка, действует на всей территории России. Количество обращений неограниченно. Связаться со специалистами можно бесплатно по телефону горячей линии или Skype, для вызова техподдержки предусмотрено мобильное приложение с автоматическим определением геолокации клиента.