Рубль по итогам основной валютной сессии среды заметно укрепился к доллару и евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск составил 76,03 рубля (минус 1,06 рубля). Евро на 18:59 стоил 82,26 рубля (минус 1,46 рубля).

С начала торгов было проведено порядка 71,6 тыс. сделок с долларом на общую сумму чуть меньше 3,8 млрд долларов и 9,7 тыс. сделок с евро на 398 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,81—77,6 рубля за доллар и 82,16—84,27 рубля за евро.



«Укреплению отечественной валюты способствовали как разворот вверх нефтяных котировок (еще рано утром в среду стоимость июньского фьючерса Brent опускалась ниже 16 долларов за баррель, а ближе к окончанию рабочего дня поднималась выше 22 долларов), так и общее увеличение аппетита к риску на глобальных рынках. Кроме того, еще накануне доллар обновил на локальном рынке максимум с 3 апреля, что стало для экспортеров отличной возможностью продать валютную выручку по привлекательному курсу в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце текущей — начале следующей недели», — объясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В целом рубль продолжает чувствовать себя относительно комфортно, несмотря на обвальное падение котировок нефти за последнюю неделю, — отмечает он. — Так, за неделю нефть Brent потеряла в стоимости более четверти, тогда как рубль ослаб менее чем на 2%. Такие потери нацвалюты практически не выделяются на общем фоне снижения других валют EM за последнюю неделю... Среди факторов, сдерживающих потери рубля в условиях падения цен на нефть, следует отметить продажи валюты ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ и ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер».

«Рубль ослаб в начале торгов, однако достаточно быстро смог отыграть свои потери и выйти на положительную территорию. В дальнейшем, получив поддержку со стороны рынка энергоносителей, он смог упрочить свои позиции, отыграв большую часть потерь предыдущего дня. При этом в рамках конца недели мы ожидаем закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 75—80 рублей. В случае же ухудшения ситуации на рынке энергоносителей американская валюта может предпринять еще одну попытку подъема в верхнюю половину данного диапазона», — указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в свою очередь пишет: «Мы ожидаем сохранения валюты США около 76 рублей. В четверг укрепление может дойти и до 75,5. Евро довольно стабилен к доллару, а следовательно, пока будет в основном следовать за ним по отношению к рублю... Мы ожидаем, что в четверг будет взят диапазон 81,5—82 рубля за единицу».

«Рубль к вечеру среды резко укрепляется в парах с иностранными валютами. Это происходит в ответ на сообщения о масштабных интервенциях Банка России на внутреннем рынке и ввиду отскока в нефти. Баррелю Brent по 21 доллару на рынке теперь рады так же, как раньше радовались нефти по 80 долларов… Краткосрочно можно ожидать возвращения американской валюты в пределы 74—76 рублей, что неплохо. Евро… может спуститься в четверг к 81—82 рублям», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.